



Глава МИД Британии: наступил критический момент для прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми "потрясен" ударом ЦАХАЛа по командирам ХАМАСа в гуманитарной зоне в Газе.



По его словам, это является свидетельством того, что необходимо срочное прекращение огня.



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Лэмми считает, что для этого наступил "критический момент".



"Шокирующие смерти в Хан-Юнисе сегодня утром лишь подтверждают, насколько отчаянно необходимо это прекращение огня", - отметил он.



Напомним, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевым боевикам террористической организации ХАМАС, действовавшим в командном и контрольном центре, замаскированном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.



По данным ЦАХАЛа, боевики планировали и осуществляли теракты против израильских военных.