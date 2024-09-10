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Глава МИД Британии: наступил критический момент для прекращения огня в Газе
10.09.2024 15:37 Алина Груднева

Глава МИД Британии: наступил критический момент для прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми "потрясен" ударом ЦАХАЛа по командирам ХАМАСа в гуманитарной зоне в Газе.

По его словам, это является свидетельством того, что необходимо срочное прекращение огня.

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Лэмми считает, что для этого наступил "критический момент".

"Шокирующие смерти в Хан-Юнисе сегодня утром лишь подтверждают, насколько отчаянно необходимо это прекращение огня", - отметил он.

Напомним, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевым боевикам террористической организации ХАМАС, действовавшим в командном и контрольном центре, замаскированном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

По данным ЦАХАЛа, боевики планировали и осуществляли теракты против израильских военных.

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