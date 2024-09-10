Новости » Политика
Франция, Германия и Британия осудили поставки Ираном ракет в РФ
10.09.2024 16:53 Алина Груднева

Франция, Германия и Британия осудили поставки Ираном ракет в РФ

Правительства Франции, Германии и Великобритании "решительно осудили" поставки Ираном баллистических ракет малой дальности в Россию.

Согласно совместному заявлению, все три страны намерены работать над введением санкций против Iran Air.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - сказано в заявлении.

Германия, Франция и Британия пообещали предпринять немедленные шаги по расторжению двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном.

Они призвали Иран немедленно прекратить любую поддержку России в войне, которую та ведет против Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы