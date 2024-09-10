



Франция, Германия и Британия осудили поставки Ираном ракет в РФ

Правительства Франции, Германии и Великобритании "решительно осудили" поставки Ираном баллистических ракет малой дальности в Россию.



Согласно совместному заявлению, все три страны намерены работать над введением санкций против Iran Air.



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"Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - сказано в заявлении.



Германия, Франция и Британия пообещали предпринять немедленные шаги по расторжению двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном.



Они призвали Иран немедленно прекратить любую поддержку России в войне, которую та ведет против Украины.