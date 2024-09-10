



Байден обсудит с премьером Британии возможность ударов ВСУ в глубине РФ

Президент США Джо Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение для Вооруженных сил Украины наносить удары в глубине территории России.



Такой анонс сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми.



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По его словам, встреча Байдена и Стармера состоится в эту пятницу, 13 сентября.



"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - сообщил глава Госдепа.



Также он сообщил, что вместе с британским коллегой намерен посетить Киев с официальным визитом 11 сентября.