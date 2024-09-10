



Туск в последний момент отменил свою поездку в Германию

Премьер-министр Польши Дональд Туск решил не ехать в Германию с официальным визитом, который был запланирован на конец этой недели.



По данным издания Euractiv, он отменил поездку на фоне ухудшения отношений между двумя странами.



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В Потсдаме Туск должен был получить премию M100 Media Award. В последний момент он отменил поездку из-за "внутренних обязательств", отметив, что отправит вместо себя министра юстиции Адама Боднара.



Что примечательно, на церемонии вручения также не будет присутствовать и канцлер Германии Олаф Шольц. По словам источников, отношения между Польшей и Германией ухудшились из-за газопроводов "Северный поток".

