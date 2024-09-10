В Турции ответили, при каких условиях возобновят торговлю с Израилем
Турция может возобновить торговлю с Израилем, если тот выполнит ряд условий.
Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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По его словам, Турция готова пересмотреть решение по поводу торговли, если Израиль согласится на прекращение огня в Газе.
Также от Иерусалима Анкара требует обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Палестинскую автономию.