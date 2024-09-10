



Новые модификации оружия: как Россия готовится к атакам на Украину

За последние шесть месяцев российские военные пополнили свой арсенал новыми видами вооружений для ударов по Украине. В числе этих обновлений – кассетные версии ракетных комплексов "Искандер", модернизированные крылатые ракеты Х-101 и реактивные корректируемые авиабомбы (КАБ).



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С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия выпустила около 24 тысяч ракет и беспилотников, более половины из которых – 56% – составляют иранские дроны-камикадзе "Шахед". Эти беспилотники активно используются для атак на украинские города, в частности, на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.



Новые модификации оружия позволяют России расширить свой арсенал высокоточных ударных средств, что представляет дополнительную угрозу для Украины.



