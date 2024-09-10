



Раскрыты дата и место прощания с легендой КВН Масляковым

Церемония прощания с легендой КВН Александром Масляковым состоится 11 сентября.



Она будет проходить с 10:00 до 14:00 в "Планете КВН".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В Международном союзе КВН сообщили, что там состоится гражданская панихида по Маслякову.



После этого российского телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, что Масляков скончался на 83-м году жизни из-за рака легких. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры.