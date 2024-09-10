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Раскрыты дата и место прощания с легендой КВН Масляковым
10.09.2024 16:00 Алина Груднева

Раскрыты дата и место прощания с легендой КВН Масляковым

Церемония прощания с легендой КВН Александром Масляковым состоится 11 сентября.

Она будет проходить с 10:00 до 14:00 в "Планете КВН".

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В Международном союзе КВН сообщили, что там состоится гражданская панихида по Маслякову.

После этого российского телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, что Масляков скончался на 83-м году жизни из-за рака легких. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры.

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