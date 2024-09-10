Новости » Наука и Технологии
Днем в работе Telegram произошел масштабный сбой
10.09.2024 15:45 Алина Груднева

Днем в работе Telegram произошел масштабный сбой

Днем, 10 сентября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сбой затронул разные страны по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, на отсутствие подключения к серверу и на работу самого приложения.

Также были проблемы с загрузкой медиа-файлов. На момент написания материала мессенджер восстановил работу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы