Днем в работе Telegram произошел масштабный сбой
Днем, 10 сентября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Сбой затронул разные страны по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, на отсутствие подключения к серверу и на работу самого приложения.
Также были проблемы с загрузкой медиа-файлов. На момент написания материала мессенджер восстановил работу.