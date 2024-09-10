



Днем в работе Telegram произошел масштабный сбой

Днем, 10 сентября, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.



Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.



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Сбой затронул разные страны по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, на отсутствие подключения к серверу и на работу самого приложения.



Также были проблемы с загрузкой медиа-файлов. На момент написания материала мессенджер восстановил работу.