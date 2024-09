Crew Dragon стартовал на орбиту с туристами на борту

Космический корабль Crew Dragon успешно отправился на орбиту Земли с четырьмя туристами.



По данным телеканала CNN, миссия называется Polaris Dawn.



Речь идет о первом в истории приватном выходе туристов в космос. Космический корабль стартовал 10 сентября с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Crew Dragon был успешно выведен на орбиту через 12 минут.



Цель первой из трех миссий программы Polaris Dawn - установка нового рекорда высоты полета в 1400 км. На борту корабля были миллиардер Джаред Айзекман, экс-подполковник ВВС США Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Тур на орбиту будет длиться пять дней.

In 15 minutes, @SpaceX will send these 4 on the Polaris Dawn mission with Crew Dragon.



They will travel further from earth than humanity has in the past 52 years (Apollo 17).



It will be:



- The highest Earth orbit ever

- First ever commercial space walk pic.twitter.com/44IU5nBJhm