



"Бездетная кошатница" Тейлор Свифт поддержала Харрис после дебатов

Тейлор Свифт, одна из крупнейших звезд музыкальной индустрии, поддержала Камалу Харрис на пост президента США вскоре после окончания дебатов.



"Я считаю, что она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос", — пишет Свифт в посте в Instagram, который содержит ссылку на сайт регистрации избирателей.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



У Свифт есть преданные поклонники среди молодых женщин, ключевой демографической группы на ноябрьских выборах, и ее последний тур принес более 1 миллиарда долларов от продажи билетов. За полчаса пост получил более 2,3 миллиона лайков.



Она прикрепила фотографию себя с котом Бенджамином Баттоном на руках и подписала сообщение "Бездетная кошатница". Это замечание является отсылкой к комментариям трехлетней давности, сделанным Джей Ди Вэнсом, кандидатом в вице-президенты Дональда Трампа по предвыборной гонке, о том, что женщины без детей не имеют равной доли в будущем страны.



Свифт пишет, что ее поддержка частично вызвана решением Трампа опубликовать сгенерированные ИИ фотографии, предполагающие, что она его поддержала. На одной из них Свифт была одета как Дядя Сэм, а текст гласил: "Тейлор хочет, чтобы ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ за ДОНАЛЬДА ТРАМПА".



Посты Трампа "привели меня к выводу, что мне нужно быть предельно прозрачной относительно моих реальных планов на эти выборы как избирателя", — пишет Свифт. Она добавляет, что "я провела свое исследование и сделала свой выбор".



Поддержка Свифт не является сюрпризом. В 2020 году она поддержала президента США Джо Байдена и приветствовала Харрис в ее дебатах против тогдашнего вице-президента Майка Пенса. Она также открыто критиковала Трампа, заявляя, что он разжег "пожар превосходства белой расы и расизма".



Свифт — популярная фигура по всей стране, но особенно среди демократов. Опрос Fox News, проведенный в октябре 2023 года, показал, что 55% избирателей в целом, включая 68% демократов, заявили, что у них положительное отношение к Свифт. Республиканцы разделились: 43% высказались положительно, а 45% — отрицательно.

