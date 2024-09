Маск предложил Свифт "подарить ребенка и охранять ее кошек"

Илон Маск обрушился с резкой критикой на американскую певицу Тейлор Свифт после того, как она заявила о своей поддержке Камалы Харрис на выборах в США.



Реагируя на поддержку Свифт, Маск , который поддерживает Трампа на этих выборах, написал в Х: "Прекрасно, Тейлор... ты победила... я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Публикация Маска набрала более 1,3 миллиона просмотров, а один из пользователей X задался вопросом: "Правильно ли я понял, что вы предлагаете Тейлор Свифт завести ребенка?"



В то время как другой пользователь X выразил шок, написав: "Боже мой, что происходит?"



Назвав Маска и его твит "жутким" и "странным", один из поклонников Свифт прокомментировал, что певица "не хочет иметь с вами ничего общего".



Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life