



ЮАР сталкивается с дефицитом препаратов от змеиного яда

Некоторые исследователи утверждают, что Южной Африке следует рассмотреть возможность использования "просроченных" доз противоядия, если страна снова столкнется с трудностями в производстве достаточного количества лекарств, как это произошло в 2023 году.



Самый распространенный в Южной Африке препарат от змеиного яда — SAIMR поливалентный, может быть эффективным еще долгое время после истечения срока годности, согласно недавнему исследованию.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Препарат производится компанией South African Vaccine Producers (SAVP), государственной компанией, которая в прошлом году с трудом производила достаточное количество продукта для удовлетворения спроса. Результатом стал общенациональный дефицит жизненно необходимого лекарства, который мучил страну в течение нескольких месяцев.

