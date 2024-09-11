



Россия проиграла дело о разблокировке 70 млрд евро в ЕС

Российский Национальный расчетный депозитарий проиграл дело об отмене санкций Европейского Союза, введенных в связи с его ролью в финансировании войны. Теперь 70 млрд евро могут быть использованы для помощи Украине, сообщает Bloomberg.



Депозитарий попал под санкции ЕС в 2022 году, когда блок заявил, что, будучи основным хранителем российских ценных бумаг, эта организация позволила российскому правительству мобилизовать свои ресурсы для поддержки военных действий.

НРД "не смог доказать", что ЕС "ошибся, придя к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, играющим существенную роль в функционировании финансовой системы России", постановили судьи ЕС.



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По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время заморожено около 70 млрд евро в депозитарии Euroclear, бельгийской клиринговой палате.



Эти активы в настоящее время не используются для получения непредвиденной прибыли, передаваемой в качестве финансовой поддержки Украине, но это судебное решение может открыть путь к их использованию и созданию дополнительных доходов в дальнейшем, как это сделал ЕС с активами российского центробанка, добавил источник.

