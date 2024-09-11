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На Кипре развалили мемориал памяти Навального
11.09.2024 15:25 Катя Шульц

На Кипре развалили мемориал памяти Навального

Мемориал в память о погибшем российском оппозиционере Алексее Навальном Павел Мунтян, автор и художник мультсериала Mr. Freeman, установил на набережной кипрского Пафоса. Памятник не продержался и трех недель. 


Бронзовый профиль Алексея Навального вчера была в буквальном смысле вырван из каменной плиты.

“Это не страшно, но поражает. Нужно было приложить недюжинные старания, чтобы его вырвать из камня. Ничего, в следующий раз сделаем куда более надежно”, — пообещал Мунтян.

 

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