



На Кипре развалили мемориал памяти Навального

Мемориал в память о погибшем российском оппозиционере Алексее Навальном Павел Мунтян, автор и художник мультсериала Mr. Freeman, установил на набережной кипрского Пафоса. Памятник не продержался и трех недель.

В кипрском городе Пафос установили мемориальный профиль Навального в годовщину дня отравления политика "Новичком", 20 августа. Это сделал создатель проекта Mr. Freeman Павел Мунтян.



Он объяснил свой поступок тем, что «убийство Алексея не должно быть просто стерто путинской… pic.twitter.com/8DnEa1Jdwh — Лентач (@oldLentach) August 22, 2024

Бронзовый профиль Алексея Навального вчера была в буквальном смысле вырван из каменной плиты.“Это не страшно, но поражает. Нужно было приложить недюжинные старания, чтобы его вырвать из камня. Ничего, в следующий раз сделаем куда более надежно”, — пообещал Мунтян.