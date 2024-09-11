



В августе РФ 447 раз применяла химическое оружие против Украины

В августе российские войска осуществили 447 атак на Силы обороны Украины с использованием боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. Об этом сообщили в командовании Сил поддержки ВСУ на своей странице в Facebook.



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С февраля 2023 года по конец августа было зафиксировано 4035 случаев применения химических атак со стороны российской армии. Помимо обычных средств огневого поражения, враг использует боеприпасы, снабженные химическими веществами, такими как К-51 и РГ-ВО. Эти средства, предназначенные для подавления беспорядков, запрещены для использования в военных целях согласно международным соглашениям. Также обнаружены боеприпасы с химическими соединениями неизвестного происхождения.



В командовании Сил поддержки подчеркнули, что такие действия России являются грубым нарушением международного права и Конвенции о запрещении химического оружия, которая запрещает разработку, производство и применение химических средств в боевых действиях.