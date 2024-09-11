



Бундесвер станет боеспособным по вооружению только через 100 лет

После того, как начались военные действия в Украине Германия очень долго не верила, что “никогда больше, и вот опять”. Весь мир наблюдал, как перепуганные немцы в начале войны посылали украинцам… каски.



Новое исследование Института мировой экономики в Киле (IfW) показало, что при нынешних темпах закупок Германии потребуется до 100 лет, чтобы чтобы достичь такого состояния военных запасов, которые были 20 лет назад. Об этом пишет немецкий таблоид BILD.



В самом печальном состоянии находится артиллерия. Там возврат к боевому запасу может выровняться в 2121 году. Безусловно, если темпы закупок сохраняться на прежнем уровне.



В то же время Россия может наработать настоящий запас эквивалентный тому, что находится на немецких складах сейчас, за каких-нибудь полгода, - говорит это же исследование. Закупки вооружения неоправданно дорогие, поскольку они до сих пор минимальны. Похоже Германия все еще не верит в то, что Европа ведет бой за выживание.



“Германии и Европе нужен надежный военный потенциал. Для этого Германия должна иметь адекватный оборонный бюджет в размере не менее 100 миллиардов евро в год”, — сказал президент IfW Мориц Шуларик.



