



Гиркина не выпустят ни досрочно, ни на войну

В высших инстанциях считают, что “полковников у них достаточно”, плюс ко всему в деле Гиркина значится, что он “склонен к побегу”. Именно поэтому Гиркину не светит досрочное освобождение за хорошее поведение, впрочем, подписать контракт с ВС России ему по этой же причине тоже не удастся.





Жена Игоря Гиркина Мирослава Регинская передала цитату из письма так называемого полковника, который на данный момент отбывает назначенное Путиным наказание:



“Тут довольно много людей "обрадовали" меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я, якобы, "подписал контракт" на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой "полковники нам не нужны", - даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось”, — сказано в письме Гиркина.



Об этом сообщает телеграм-канал Astra.



