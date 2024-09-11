



Песков прокомментировал возможные дальнобойные удары Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что решение разрешить Украине наносить удары по целям в глубине российской территории с использованием поставленных США ракет ATACMS принято.



Пресс-секретарь Путина отметил, что участие США и европейских стран в войне России против Украины "носит прямой характер, и каждый новый шаг его усиливает".



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"Сам факт проведения СВО (так российская пропаганда называет войну против Украины) — это ответ на возможные удары вглубь России", — заявил Песков.

