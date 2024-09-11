



Русские получили пополнение баллистического склада еще и из КНДР

Пока все внимание мира приковано к Ирану, который передал России более двух сотен баллистических ракет, Северная Корея послала Путину еще одну передачу.



Британские специалисты из группы Conflict Armament Research обнаружили остатки четырех северокорейских ракет Hwasong-11 в столице Украины.



Одна из ракет, использованная в атаке на Киев 18 августа, имеет маркировку в этом году, в то время как другие три, примененные в июле и августе, такой маркировки не имеют. Об этом пишет издание The New York Times.



Ракеты "Hwasong-11"имеют дальность полета около 700 км и возможностью оснащения ядерными или обычными боеголовками, могут соответствовать российским "Искандерам".



