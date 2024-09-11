



Неопределившиеся американцы впечатлены Харрис — но изменят ли дебаты их голоса?

До президентских выборов в США осталось всего несколько недель, и Камала Харрис и Дональд Трамп ведут борьбу за поддержку тех, кто еще не принял решения в пользу какого-либо из кандидатов.



BBC поговорила с шестью неопределившимися избирателями, которые считают, что 90-минутные дебаты имели решающее значение для принятия решения о том, кого выбрать на выборах в ноябре.



Ванесса (33 года, Висконсин) склонялась к Трампу еще до начала дебатов и до сих пор так считает, но была впечатлена выступлением Харрис.



Я не думаю, что дебаты изменили мое мнение о голосовании за Трампа, но я определенно буду меньше бояться, если победит Харрис, потому что я считаю, что она может постоять за себя и хорошо вести дебаты.



В целом, мое мнение не изменилось, но теперь она мне нравится больше.



Я во многом утратила веру в Демократическую партию, когда они сказали нам, что с Джо Байденом все в порядке, а потом оказалось, что это не так, и поэтому трудно доверять этой администрации в будущем.



Я не хочу голосовать за Трампа, но мне не нравится нынешняя администрация. Я не изменю своего мнения до ноября, я просто буду меньше волноваться, если она победит.



Джереми (26 лет, Юта) не нравится Трамп, и он не голосовал за демократов в 2016 и 2020 годах, но после сегодняшних дебатов заявил, что будет голосовать за Харрис.



Сегодня был первый вечер, когда я, я бы сказал, действительно испугался перспективы второго президентства Трампа.



Его ответы, где он пугал про иммигрантов, убивающих и поедающих собак, пугал про Третью мировую войну несколько раз. Каждый раз, когда он говорил, это было пугающе до такой степени, что я не чувствовал от него раньше.



И хотя я не люблю Харрис и считаю ее очень нерешительной, она не представляет такой экзистенциальной угрозы для Америки, как он.



Трейси (65 лет, Южная Каролина) смотрела дебаты, но пока не решила, за кого она будет голосовать.



Я считаю, что оба кандидата выступили достаточно хорошо, но мне показалось, что Камала ответила на большее количество вопросов, чем Трамп.



Я никогда ничего не видел о Харрис, поэтому я просто хотела составить мнение о ней. Поэтому я была довольна некоторыми ее высказываниями и, на самом деле, высказываниями бывшего президента Трампа, но у меня от него очень странные флюиды.



Я не доверяю Трампу. Я не думаю, что он хочет управлять страной, я думаю, что он хочет владеть страной.



Уильям (31 год, Огайо) посчитал, что дебаты дали ясную картину обоих кандидатов, но, по его словам, после просмотра он склоняется в пользу Харрис.



Трамп был вездесущ. Его заманили на множество вопросов, на которые он должен был ответить идеально, например, об иммиграции и абортах, но его застали врасплох заявления о количестве людей, что было действительно показательно.



Мне показалось, что Камала была к этому гораздо более подготовлена, чем Дональд Трамп.



Лично я хочу увидеть ее в большем количестве индивидуальных интервью после этого, это первый раз, когда я вижу ее без Тима Уолза, и, по-моему, она отлично справилась.



Если бы она чаще выходила на улицы, больше общалась с народом один на один, она бы получила мой голос.



Рохан (29 лет, Пенсильвания) пока не определился, но говорит, что после дебатов он на 51% за Харрис и на 49% за Трампа. Тем не менее, говорит он, еще есть время, чтобы это изменилось.



Дебаты мало что сделали, чтобы изменить мою точку зрения на Трампа. Это было скорее прослушивание для Камалы Харрис, чтобы просто увидеть, кто она, какова ее позиция по политике и как она владеет сценой.



Мне она показалась довольно отрепетированной, но она сделала много провокационных заявлений, на которые, как мне кажется, Трамп клюнул очень сильно — немного смутила его и изрядно разозлила.



Все это казалось мне довольно расчетливым, и это не совсем то, чего я от нее ждал. Я хотел, чтобы она была немного более общительной, немного более естественной.



Ченс (19 лет, Арканзас) не был впечатлен выступлениями на дебатах и до сих пор не определился.



Мне не показалось, что темы обсуждались подробно, в основном кандидаты перебрасывались мнениями друг с другом.



Я был действительно разочарован.



Лично я хотел бы, чтобы они подробно изложили свою политику, а не нападали на другого человека за какие-то аспекты.



Лично я не являюсь поклонником ни одного из них, но если бы мне пришлось выбирать одного из них, я бы, вероятно, выбрал Харрис.

