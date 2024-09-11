



Байден: “Завтра я сделаю 11 сентября”

Очередная оговорка действующего американского президента оказалась далекой от понимания.



Президента США, в частности, спросили о его планах на день грядущий. И Байден ответил:



“Я поеду на День рождения внучки в Нью-Йорк, потом мы посмотрим дебаты Трампа и Харрис. А завтра я сделаю 11 сентября”.

Напомним 11 сентября для США - трагичная дата теракта. В этот день, 11 сентября 2001 года, террористы Аль-Каиды устроили чудовищную авиакатастрофу с обрушением двух небоскребов в Нью-Йорке. Тогда под обломками башен-близнецов погибли 1366 человек.