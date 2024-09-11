



Байден: "мы работаем над разрешением применять дальнобойное оружие по России"

Президент Джо Байден заявил, что его администрация "решает" вопрос о том, разрешить ли Украине использовать по территории России дальнобойное оружие американского производства, что вызвало гнев в Москве.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал снять ограничения на применение западного оружия большой дальности, чтобы его войска могли наносить удары по аэродромам, складам боеприпасов и командным центрам в глубине территории России, что также увеличивает стоимость вторжения для Москвы.



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Когда журналисты спросили Байдена, разрешит ли он Украине использовать такие ракеты для поражения объектов на территории России, он сказал: "Мы сейчас работаем над этим".

