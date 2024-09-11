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Опрос CNN: 63% смотревших дебаты считают, что победила Харрис
11.09.2024 09:25 Аркадий Бочаровский

Опрос CNN: 63% смотревших дебаты считают, что победила Харрис


Большинство смотревших дебаты считают, что Харрис выиграла дебаты у Трампа, согласно опросу, проведенному CNN и SSRS после дебатов.

На вопрос о том, кто победил в дебатах, 63 % наблюдателей ответили, что Харрис, а 37 % - что Трамп.

Погрешность опроса составляет +/- 5,3 % пунктов.

По данным CNN, до начала дебатов мнения респондентов о том, кто победит, разделились 50-50 %.

В июне их мгновенный опрос показал, что среди наблюдателей за дебатами 33 % считали, что победил Байден, а 67 % - что Трамп.
 

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