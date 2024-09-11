



Главный шейх ЮАР Риад Фатар заявляет: "Я — ХАМАС!"

Еврейская община была потрясена высказываниями президента Мусульманского судебного совета шейха Рияда Фатара, поскольку его поддерживают правящая партия АНК и организации, связанные с ХАМАСом.



Шейх Риад Фатар, президент Южноафриканского мусульманского судебного совета (MJC), выразил твердую поддержку ХАМАСу. В своей речи на прошлой неделе в Кейптауне Фатар заявил: "Я — ХАМАС, Кейптаун — ХАМАС. Да здравствует ХАМАС! ...Мы поддерживаем ХАМАС, потому что ХАМАС следует аяту (стиху) в священном Коране...: "Сражайтесь с теми, кто сражается с вами". Шейх также опроверг христианское учение о подставлении другой щеки, добавив: "Ты ударил меня — я ударю тебя в ответ!"



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MJC считается самой влиятельной мусульманской организацией в районе Западного Кейпа. По этой причине высказывания Фатара были встречены с большим презрением со стороны еврейской общины страны, опасавшейся, что они спровоцируют насилие против евреев.



Главный раввин ЮАР Уоррен Голдштейн прокомментировал эти замечания, добавив: "Эта тревожная поддержка жестокой террористической организации не ограничивается MJC. Это часть согласованных усилий по радикализации многих заинтересованных сторон в ЮАР, включая основные средства массовой информации, академические круги и правительство. Эта радикализация принимает форму стигматизации Израиля посредством ложных обвинений в геноциде и морального равенства между ХАМАС, кровавой террористической организацией, и Израилем, свободной демократией, борющейся за свою жизнь в рамках этики международного права".

