



Ветераны ЧВК "Вагнер", прошедшие Украину, ликвидированы в Мали

Согласно интервью с родственниками и анализу данных социальных сетей, среди десятков наемников "Вагнера", предположительно погибших после смертельного боя с повстанцами-туарегами во время песчаной бури в пустыне Мали в июле, были российские ветераны войны, пережившие командировки в Украину, Ливию и Сирию.



Потеря таких опытных бойцов демонстрирует опасности, с которыми сталкиваются российские наемные силы, работающие на военные хунты, которые изо всех сил пытаются сдержать сепаратистов и мощные ответвления "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в засушливом регионе Сахеля в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

