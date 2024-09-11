



Китай стремится укрепить связи с Саудовской Аравией

Китай стремится укрепить связи с Саудовской Аравией. Премьер-министр Ли Цян и наследный принц Мухаммед бин Салман провели в среду, 11 сентября переговоры на высоком уровне в Эр-Рияде.



Ли прибыл в столицу Саудовской Аравии ранее вечером, чтобы совместно с бин Салманом возглавить четвертое заседание Саудовско-китайского комитета высокого уровня.



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Ожидается, что обе стороны проведут углубленные обсуждения с целью "укрепления дружбы и расширения сотрудничества", говорится в информационном листке из Пекина.



Ли выразил надежду, что Пекин и Эр-Рияд "еще больше укрепят согласованность своих стратегий развития и выведут двусторонние связи на более высокий уровень".



"С момента установления дипломатических отношений 34 года назад двусторонние отношения достигли скачкообразного развития благодаря совместным усилиям, что дало плодотворные результаты в практическом сотрудничестве", - сказал он по прибытии в Саудовскую Аравию.

