Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.



Первыми о прибытии сообщили иностранные издания The New York Times, AFP и Associated Press. Журналисты также обнародовали соответствующие фото и видео.



Чиновники прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.



На кадрах можно заметить бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Британии.



Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.



По его словам, глава американской дипломатии "подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ".



Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.



"Безусловно, завершение войны путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби.

Также ожидается, что Блинкен и Лемми встретятся с чиновниками украинского правительства.