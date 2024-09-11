Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.
Первыми о прибытии сообщили иностранные издания The New York Times, AFP и Associated Press. Журналисты также обнародовали соответствующие фото и видео.
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Чиновники прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.
На кадрах можно заметить бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Британии.
Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.
По его словам, глава американской дипломатии "подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ".
Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.
"Безусловно, завершение войны путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби.
Также ожидается, что Блинкен и Лемми встретятся с чиновниками украинского правительства.