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Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Украину
11.09.2024 12:45 MIGnews.com

Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Первыми о прибытии сообщили иностранные издания The New York Times, AFP и Associated Press. Журналисты также обнародовали соответствующие фото и видео.

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Чиновники прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.

На кадрах можно заметить бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Британии.

Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава американской дипломатии "подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ".

Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.

"Безусловно, завершение войны путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби.
Также ожидается, что Блинкен и Лемми встретятся с чиновниками украинского правительства.
 

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