



Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине

Какова бы ни была позиция Эрдогана в своем регионе - на Ближнем Востоке, в отношении европейской политики президент Турции остается непоколебим. Крым должен быть возвращен Украине - не устает повторять Эрдоган. Это он заявил во время видеообращения при проведении 4-го саммита Крымской платформы.



"Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - заявил Эрдоган.

