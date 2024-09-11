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Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине
11.09.2024 15:53 Катя Шульц

Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине

Какова бы ни была позиция Эрдогана в своем регионе - на Ближнем Востоке, в отношении европейской политики президент Турции остается непоколебим. Крым должен быть возвращен Украине - не устает повторять Эрдоган. Это он заявил во время видеообращения при проведении 4-го саммита Крымской платформы. 

"Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - заявил Эрдоган.
 

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