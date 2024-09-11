



Для российских школьников выпустили учебник по беспилотникам

В последних классах средней школы ребенок уже может определиться с военной специальностью. По другим наукам новшеств нет.



Учебное пособие по производству беспилотников для учеников средней школы (8-9 классов) было разработано производителем БПЛА “Геоскан” и издательством “Просвещение”. Дети будут заниматься по этому учебнику уже с этого учебного года в рамках предмета “Труд”, который специально в этом году вернули в российские школы.



По сути дела школьникам предложена специальность “робототехника” в рамках урока труда дополнили изучением конструирования, программирования и пилотирования беспилотниками.



В пресс-службе “Геоскана” отмечают, что это федеральный проект “Кадры для БАС”. Его частью стало это самое новое пособие, которое входит в общий национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Ранее сообщалось, что власти хотят подготовить порядка миллиона специалистов по БПЛА к 2030 году.

