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Google постигла неудача в европейском суде
11.09.2024 06:44 Алина Груднева

Google постигла неудача в европейском суде

Компанию Google постигла неудача в европейском суде, где рассматривалась апелляция на антимонопольный штраф в размере 2,4 миллиарда евро.

10 сентября Суд ЕС поддержал антимонопольный штраф.

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Согласно решению, Google продолжает больше продвигать собственные результаты поиска покупок, чем результаты конкурентов. Такая практика признана дискриминационной. Уточняется, что решение суда нельзя обжаловать.

Уточняется, что в Европе по закону запрещено поведение, препятствующее "росту конкуренции на рынке".

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