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Новый президент Ирана Пезешкиан прибыл в Ирак с первым зарубежным визитом
11.09.2024 09:45 MIGnews.com

Новый президент Ирана Пезешкиан прибыл в Ирак с первым зарубежным визитом

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в соседний Ирак, стремясь углубить и без того тесные связи в ходе своего первого зарубежного визита после вступления в должность.

Пезешкиан пообещал сделать отношения с соседними странами приоритетом, поскольку он стремится ослабить международную изоляцию Ирана и смягчить влияние санкций, введенных США, на его экономику.

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Его визит состоялся после того, как западные державы объявили о новых санкциях против Ирана за поставку России ракет малой дальности для использования против Украины.

Это также произошло на фоне беспорядков на Ближнем Востоке, вызванных войной в Газе, спровоцированной разрушительным нападением на Израиль 7 октября со стороны поддерживаемого Тегераном движения ХАМАС, что привело к нападениям со стороны других поддерживаемых Ираном вооруженных группировок по всему региону и осложнило отношения
Багдада с Вашингтоном.
 

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