



В России двое школьников за вознаграждение сожгли Ми-8

В ночь на 11 сентября, в российском Ноябрьске двое школьников, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).



Об этом сообщает Telegram канал BAZA.



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Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и подожгли. Из-за взрыва жидкости один из парней получил сильные ожоги лица.



После побега с аэродрома - обоих поймали уже в течение часа.



"В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост", - пишет канал.



Во время разговора с правоохранителями, школьники рассказали, что им якобы обещали за поджог вертолета 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).



Более того, они также признались и в том, что только на днях подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысячи гривен).



Отмечается, что отец одного из школьников сейчас воюет против Украины.

