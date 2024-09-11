



Диверсия на железной дороге под Белгородом - пущен под откос грузовой поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области России, граничащей с Украиной. Это произошло из-за внешнего вмешательства, говорится в сообщении Юго-Восточной железной дороги.



"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда", - говорится в сообщении.



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Поезд пустили под откос на перегоне Волоконовка - Новый Оскол в Белгородской области. Там ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто.



В связи с диверсией отменены несколько пассажирских рейсов.

