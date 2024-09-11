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Володин не советует Западу разрешать Украине применять дальнобойное оружие
11.09.2024 12:15 MIGnews.com

Володин не советует Западу разрешать Украине применять дальнобойное оружие

Россия будет считать США и их союзников участниками войны в Украине, и Москва применит более мощное оружие, если Запад позволит Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил высокопоставленный законодатель.

"Вашингтон и другие европейские государства становятся участниками войны в Украине", — заявил в Telegram спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

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Володин утверждает, что сторонами конфликта стали США, Германия, Франция и Великобритания.

"Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена ответить применением более мощного и разрушительного оружия для защиты своих граждан", — считает Володин.
 

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