



Сеть сходит с ума: На Камала Харрис во время дебатов были сережки-наушники





Пользователи в интернете опубликовали фотографию сережек Камалы Харрис во время дебатов с Дональдом Трампом.



BUSTED! SHE'S WEARING EARPHONE EARRINGS



NOVA H1 Audio Earrings - the first and only wireless earphones embedded in a pair of pearl earrings on a gold- or silver-plated clip.



LOOK AT HER EARRINGS! Busted! pic.twitter.com/gJYwbXQWmU — The Truth About Vaccines (@TTAVOfficial) September 11, 2024

В сетях пишут: “NOVA H1 Audio Earrings - первые и единственные беспроводные наушники, встроенные в пару жемчужных сережек на позолоченном или посеребренном клипе”. Комментаторы уверяют, что Харрис - не более чем “марионетка, произносящая длинные диалоги, надиктованные другими”.В тоже время есть те, кто возражает: “Серьги, изображенные в рекламе, не являются готовым изделием и являются частью кампании Kickstarter. Серьги вице-президента - это полупрозрачные жемчужные серьги, продаваемые Tiffany & Co.”