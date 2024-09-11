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Сеть сходит с ума: На Камала Харрис во время дебатов были сережки-наушники
11.09.2024 12:58 Аркадий Бочаровский

Сеть сходит с ума: На Камала Харрис во время дебатов были сережки-наушники



Пользователи в интернете опубликовали фотографию сережек Камалы Харрис во время дебатов с Дональдом Трампом.
 

В сетях пишут: “NOVA H1 Audio Earrings - первые и единственные беспроводные наушники, встроенные в пару жемчужных сережек на позолоченном или посеребренном клипе”. Комментаторы уверяют, что Харрис - не более чем “марионетка, произносящая длинные диалоги, надиктованные другими”.

В тоже время есть те, кто возражает: “Серьги, изображенные в рекламе, не являются готовым изделием и являются частью кампании Kickstarter.  Серьги вице-президента - это полупрозрачные жемчужные серьги, продаваемые Tiffany & Co.”

 

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