



"Полная комната мужчин, смотрели мои видео". Порнозвезда арестована в Иордании





Порнозвезда была арестована в Иордании после того, как полиция ворвалась в ее гостиничный номер посреди ночи. У Алекс Морган - более 6 миллионов подписчиков в Instagram. 27-летняя модель рассказала Daily Star, что теперь "застряла" в ближневосточной стране после того, как ей запретили выезд.



Она утверждает, что после ареста полицией и 17-часового содержания в камере ее доставили из центра задержания в суд в окружении вооруженных автоматами мужчин. Ее мать также рассказала британскому таблоиду, что это было "очень страшно" и что она "сходила с ума" от беспокойства.



Алекс, живущая в Майами, была в отпуске в Иордании, где ее обвинили в создании сексуального контента для своей страницы OnlyFans. Она открыла аккаунт OnlyFans пять лет назад, но утверждала, что не создавала материалов для него во время своей поездки в Иорданию, где производство, распространение или потребление "порнографического контента" может привести к тюремному заключению сроком не менее шести месяцев и серьезному штрафу.



Она рассказала о своем аресте, который произошел 17 августа в Вади Рам: "Это было поздно ночью... они отключили Wi-Fi в комплексе, прежде чем четверо мужчин, только один из которых был в форме, "специальная полиция", как они себя называли, взломали дверь моей хижины посреди пустыни в три часа ночи. Они забрали все мои вещи без всякой причины, и я не понимал ничего из того, что они говорили. Они сразу же забрали все мои телефоны и электронные устройства".



По ее словам, они не могли ответить на ее вопросы, пока переводчик в полицейском участке не сказал ей, что она обвиняется в создании сексуального контента. Она добавила: "Они узнали, что у меня есть OnlyFans, и попросили меня открыть его в комнате, полной мужчин, которые просто стояли и смотрели мои фотографии и видео".