



Google анонсирует 3 новые функции вкладок Chrome

Google выпустила три обновления Chrome, призванные сделать управление бесконечными вкладками менее хаотичным.



Независимо от того, используете ли вы настольный компьютер, iOS или Android, цель Chrome с этим новым обновлением — сгладить беспорядок и синхронизировать просмотр на всех устройствах. И хотя эти обновления немного упрощают просмотр, синхронизация групп вкладок и получение упреждающих предложений страниц на всех устройствах означает, что Google

Chrome внимательно следит за тем, что вы просматриваете и где.



Обновление вкладок Chrome



1. Группы вкладок для iOS

Группы вкладок наконец-то появились на iOS, присоединившись к своим аналогам на настольных компьютерах и Android. Если вы используете iPhone или iPad, вы теперь сможете организовать свои вкладки в аккуратные, настраиваемые группы.

Хотите придать им персональный штрих? Вы можете добавить собственные имена и цвета для простоты распознавания. Чтобы начать, откройте сетку вкладок, долго нажмите на вкладку и нажмите "Добавить вкладку в новую группу". Оттуда вы можете свободно упорядочивать вкладки именно так, как вам нужно.



2. Группы вкладок для разных устройств

Chrome внедряет возможность сохранения и синхронизации групп вкладок на iOS, Android и ПК, что упрощает переход между устройствами. Начните что-то на телефоне и закончите на компьютере, не теряя при этом прогресс.



3. Предложения по вкладкам

Третья функция Chrome получает более экспериментальный запуск. Вместо полного релиза Google рассматривает ее как ранний тест.



Chrome начнет выводить на экран предложения для страниц, которые вы уже посещали, что упрощает продолжение с того места, на котором вы остановились. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или едете домой, Chrome выполнит тяжелую работу, показывая вам соответствующие страницы прямо на странице новой вкладки на Android, iOS и на компьютере.

