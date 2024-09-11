



Из-за войны Россия медленно движется к банкротству

Россия столкнулась с неразрешимым уравнением: как финансировать войну в долгосрочной перспективе, расходы на которую растут, а доходы бюджета падают, на фоне ужесточения санкций.



Между ростом налогов, падением доходов от продажи углеводородов, инфляцией и кризисами в сфере занятости и иностранных инвестиций, с дефицитом рынка труда в 4,8 миллиона работников (около 7 процентов рабочей силы страны) и с падением стоимости иностранных активов в России почти на 20 процентов в период с декабря 2022 года по март 2024 года, Россия вступила в рискованную игру, из которой она не выйдет невредимой.



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Теперь, вращаясь с головокружительной скоростью на импульсе своей "военной экономики", этот российский волчок не может замедлиться, иначе он упадет. Но вскоре он может исчерпать импульс, а также финансы.



Экономическое будущее России после 2024 года, по сути, зависит от цены на нефть марки Urals и от объемов экспорта, двух тем, которые тем более неопределенны для России в ближайшем будущем.



Россия вскоре может больше не полагаться на свои истощающиеся финансовые резервы. Не имея возможности заимствовать на международных финансовых рынках и будучи ограничена ограниченным внутренним финансовым рынком (в контексте постепенного выхода Китая из кризиса), Россия рискует не меньше, чем банкротством в среднесрочной перспективе.

