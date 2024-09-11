



Драгоценности узников польских концлагерей, возвращены семьям

Родственники 12 польских узников концлагерей нацистской Германии получили ценные вещи, изъятые у их родных

Станиславе Василевской было 42 года, когда она была захвачена нацистскими немецкими войсками 31 августа 1944 года в Варшаве и отправлена в женский концентрационный лагерь Равенсбрюк. Оттуда ее отправили в исправительно-трудовой лагерь Нойенгамме, где ей дали номер заключенной 7257 и конфисковали ее ценные вещи.



Восемьдесят лет спустя немецкий Архив Арользена вернул драгоценности Василевской ее внуку и правнучке на трогательной церемонии в Варшаве, в ходе которой семьям 12 польских узников нацистских концлагерей были возвращены конфискованные у них вещи.



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У некоторых родственников на глазах были слезы, когда они получали памятные вещи своих давно ушедших, часто неизвестных членов семьи. Планируется больше подобных церемоний.



Когда заключенных отправляли в концентрационные лагеря, их ценные вещи — обручальные кольца, часы, золотые цепочки, серьги и другие предметы — конфисковывали и клали в конверты, на которых указывались имена их владельцев. Это позволило вернуть вещи семьям спустя 80 лет.

