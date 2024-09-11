



ЕС продлил санкции против РФ, удалив из списка Мазепина и Пригожину, - СМИ

Послы стран Евросоюза дали согласие на продление персональных санкций против России. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в социальной сети Х (Twitter) 11 сентября.



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Согласно источникам, из санкционного списка исключены бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин и Виолетта Пригожина, мать Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер". Это решение было принято в рамках регулярного пересмотра санкций, который проводится каждые шесть месяцев.



ЕС традиционно обновляет санкционный список, исключая некоторых лиц, но продолжает расширять его за счет добавления новых имен и организаций. Напомним, что ранее Венгрия настаивала на исключении большего числа лиц из списка, в то время как другие страны предложили увеличить период пересмотра санкций с шести до 12 месяцев.



Окончательное решение о продлении санкций должно быть утверждено руководством Евросоюза.