



Иран вертится как уж на сковородке и снова отрицает поставку баллистики России

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не поставлял баллистические ракеты в Россию, и заявил, что санкции, введенные против Ирана Соединенными Штатами и тремя европейскими державами, не решат никаких проблем между ними.



"США и E3 снова действуют на основе ошибочных разведданных и ошибочной логики. Иран НЕ поставлял баллистические ракеты в Россию. Точка... Санкции — это не решение, а часть проблемы", — заявил министр Аббас Аракчи в посте на X.



В состав E3 входят Великобритания, Германия и Франция.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, применит их на Украине в течение нескольких недель. Сотрудничество между Москвой и Тегераном угрожает более широкой европейской безопасности, сказал он.



Напомним, что совершенно недавно в Иране заявили, что поставляют оружие всем террористам на Ближнем Востоке, и раз уж такие жуткие санкции, хуже уже не будет, так почему бы не продавать оружие еще и России. После чего было неоднократно заявлено, что они отправили в Россию смертоностный товар.

