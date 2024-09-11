



Представителя Ирана в Великобритании вызвали в МИД из-за передачи баллистики

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает временного поверенного в делах Ирана, самого высокопоставленного дипломата страны в Лондоне, в связи с передачей баллистических ракет России.



“Сегодня по согласованию с европейскими партнерами и по указанию министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне был вызван в Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития”, — говорится в заявлении МИД.



"Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация и повлечет за собой существенный ответ", — говорится в заявлении.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник во время визита в Лондон, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, применит их в своей войне на Украине в течение нескольких недель.

