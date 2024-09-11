



Число погибших во Вьетнаме от тайфуна Яги достигло 143 человек

Тысячи жителей столицы Вьетнама, проживающих недалеко от вышедшей из берегов Красной реки, были эвакуированы 11 сентября, поскольку ее воды затопили улицы через несколько дней после того, как тайфун Яги обрушился на Северный Вьетнам, в результате чего погибло по меньшей мере 143 человека.



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Яги, самый мощный тайфун в Азии в 2024 году, обрушился на северное побережье Вьетнама 6 сентября и двинулся на запад, обрушив на Ханой штормовые ветры и сильный дождь. Шторм также обрушился на другие провинции вверх по Красной реке, крупнейшей в этом районе, разрушив мост 9 сентября.

