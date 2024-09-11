



Индия подготовит 5000 "киберкоммандос"

Индия объявила о плане подготовки в течение следующих пяти лет специализированного подразделения из 5000 "киберкоммандос" в рамках своих усилий по борьбе с киберпреступностью.



Министерство внутренних дел Индии сообщило, что специальный корпус будет задействован правительствами штатов и страны, а также полицейскими организациями для противодействия киберугрозам и оказания помощи в обеспечении безопасности цифрового пространства .



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Разделение кибербойцов было частью четырех крупных инициатив, объявленных министром Амитом Шахом. Другие планы включают создание Центра по смягчению кибермошенничества (CFMC), централизованной платформы координации и обмена данными по киберпреступности для правоохранительных органов — называемой платформой Samanvay — и создание государственного реестра подозреваемых киберпреступников на национальном уровне.



Реестр будет содержать сведения о лицах, вовлеченных в кибер- и онлайн-финансовое мошенничество. Он основан на Национальном портале отчетности о киберпреступности (NCRP) в сотрудничестве с банками и финансовыми посредниками.



Шах заявил, что Реестр подозреваемых в киберпреступности должен быть взаимосвязан между штатами, поскольку "у штатов есть свои границы, но у киберпреступников границ нет".

