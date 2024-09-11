



После полумиллионной мессы в Восточном Тиморе Папа Римский вылетел в Сингапур

В среду, 11 сентября Папа Франциск вылетел в Сингапур, чтобы завершить свой тур по Азии. Он отправился в одну из самых богатых стран мира из одной из самых бедных после рекордной заключительной мессы в Восточном Тиморе.



После короткой прощальной церемонии Франциск, делегация Ватикана и сопровождавшие его журналисты вылетели в Сингапур на борту единственного самолета местной авиакомпании Aero Dili — Airbus A320.



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Франциск завершил свой визит в Восточный Тимор мессой утром, 11 сентября, на которую собрались около 600 000 человек, или почти половина от 1,3-миллионного населения. Он призвал их работать вместе, чтобы построить свою молодую страну, используя фундамент старших поколений, которые добились своей независимости от Индонезии, чтобы расти в мире, процветании и примирении.



"Идите вперед со счастьем юности, но не забывайте одну вещь", — сказал им Франциск. "Вы — наследники тех, кто упорно трудился, чтобы основать эту нацию. Ради этого не теряйте свою память, память тех, кто упорно трудился, принося столько жертв, чтобы объединить эту нацию".



Месса прошла на том же месте, где 35 лет назад молился святой Иоанн Павел II, когда Восточный Тимор находился под жестоким гнетом индонезийского правления.

