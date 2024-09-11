



Путин — "диктатор, который съест вас на обед", заявила Харрис Трампу

Во время дебатов, кандидаты на пост президента США затронули тему войны в Украине.



Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Киев выиграл войну против России. Его ответ: "Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни". На вопрос, в интересах ли США, чтобы Украина победила, Трамп ответил, что в интересах страны "закончить эту войну", и добавил свое часто повторяемое утверждение, что Владимир Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы он был в Белом доме.



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Путин — "диктатор, который съест вас на обед", — ответила Харрис. "Наши союзники по НАТО так благодарны, что вы больше не президент, и что мы понимаем важность величайшего военного альянса, который когда-либо знал мир, которым является НАТО", — сказал вице-президент. Если бы не помощь администрации Байдена Украине, "Путин сидел бы в Киеве и следил бы за остальной Европой, начиная с Польши".

