



"Трамп - лжец и преступник". Харрис безжалостно атакует





Когда вице-президент США Камала Харрис вышла на сцену президентского противостояния с бывшим президентом Дональдом Трампом, она сразу же направилась в сторону своего политического оппонента, протянула ему руку и пожала ее. Этот проактивный шаг, сильно отличающийся от того, как открылось противостояние Трампа и президента Байдена, стал показателем того, что произойдет в течение следующих полутора часов.



По мере развития противостояния вице-президент постоянно атаковала. Бывший президент, привыкший нападать, неоднократно оказывался вынужден защищаться. Было очевидно, что Харрис заранее спланировала, на какие кнопки нажать, чтобы вывести Трампа из состояния равновесия.



Она заявила, что он разбогател, унаследовав от отца 400 миллионов долларов, упомянула, что он 6 раз становился банкротом, вернулась и назвала его лжецом и преступником и, наконец, применила оружие судного дня - принизила его предвыборные митинги и заявила, что люди покидают их в середине от скуки. Наблюдатели утверждают, что во время противостояния ответы Трампа были слабыми и сопровождались горькой и разочарованной улыбкой бывшего президента.