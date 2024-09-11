



Трамп: Харрис превратит США в Венесуэлу на стероидах





В ходе дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом оба кандидата в президенты пытались сосредоточиться во время противостояния на вопросах, в которых они имеют явное преимущество, и в попытке напугать избирателей тем, что собирается делать их оппонент.



Харрис сделала акцент на проблеме абортов, несколько раз переводила разговор на эту тему и подробно атаковала Трампа, утверждая, что он будет продвигать закон, который полностью запретит аборты на территории Соединенных Штатов.



Бывший президент, в свою очередь, сосредоточился на вопросе предотвращения нелегальной иммиграции за которую Харрис отвечала в последние годы. Трамп неоднократно подчеркивал свое утверждение о том, что при Харрис в США въехали миллионы преступников из десятков стран, повторял слухи о том, что нелегальные иммигранты съели собак и кошек в городе Спрингфилд штата Огайо, и заявлял, что если Харрис победит, то США превратятся в "Венесуэлу на стероидах".



Что касается внешней политики, и особенно вопроса об Израиле, то Харрис и Трамп не сообщили ничего нового. Вице-президент слово в слово пересказала часть своей речи на съезде демократов, посвященную Израилю, а Трамп повторил свое заявление о том, что теракта 7 октября не было бы, если бы он был в Белом доме, и что если он проиграет выборы, то Израиль прекратит свое существование в течение двух лет.



Те, кто надеялся услышать в этом противостоянии намек на будущую политику, которую Харрис и Трамп будут проводить в отношении войны в Газе в случае избрания, остались разочарованы. Они не представили ни плана освобождения заложников на следующий день, ни плана борьбы с Ираном и его ставленниками в регионе.

