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Харрис потребовала повторных дебатов с Трампом
11.09.2024 07:28 Аркадий Бочаровский

Харрис потребовала повторных дебатов с Трампом



Менее чем через час после окончания дебатов на ABC News кампания Харрис разослала письмо, в котором предложила провести еще один поединок  эфире.

"Под ярким светом софитов американский народ увидел выбор, с которым он столкнется этой осенью у избирательных урн: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом. Это то, что они увидели сегодня вечером, и то, что они должны увидеть на вторых дебатах в октябре". Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. А Дональд Трамп?" - говорилось в письме.
 

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