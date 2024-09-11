



Харрис потребовала повторных дебатов с Трампом





Менее чем через час после окончания дебатов на ABC News кампания Харрис разослала письмо, в котором предложила провести еще один поединок эфире.



"Под ярким светом софитов американский народ увидел выбор, с которым он столкнется этой осенью у избирательных урн: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом. Это то, что они увидели сегодня вечером, и то, что они должны увидеть на вторых дебатах в октябре". Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. А Дональд Трамп?" - говорилось в письме.

