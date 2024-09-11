



Трамп: иммигранты похищают и едят домашних собак и кошек в Огайо

Бывший президент Дональд Трамп усилил ложные слухи о том, что гаитянские иммигранты в Огайо похищают и едят домашних животных, повторив во время теледебатов ту же подстрекательскую и антииммигрантскую риторику, которую он пропагандировал на протяжении всей своей предвыборной кампании.



По словам чиновников, нет никаких доказательств того, что гаитянские иммигранты в общинах Огайо делают это.

Однако во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис Трамп конкретно упомянул Спрингфилд, штат Огайо, заявив, что иммигранты захватывают город.



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"Они едят собак. Они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", — сказал он.



Харрис назвала Трампа "экстремистом" и рассмеялась после его комментария.



Модераторы дебатов отметили, что городские власти заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Комментарии Трампа перекликаются с заявлениями, сделанными его предвыборным штабом, включая его напарника сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса и других республиканцев.



Эти заявления привлекли внимание на этой неделе, когда Вэнс опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что его офис "получил много запросов" о похищениях домашних животных гаитянскими мигрантами.



Во вторник, 10 сентября Вэнс признал, что "все эти слухи могут оказаться ложными".



Чиновники заявили, что никаких достоверных или подробных отчетов по этим заявлениям не поступало, хотя Трамп и его союзники используют их для усиления расистских стереотипов в отношении чернокожих и смуглых иммигрантов.



Будучи президентом, Трамп задался вопросом, почему США принимают людей из "вонючих" стран, таких как Гаити и некоторые страны Африки.



Его кампания 2024 года была в значительной степени сосредоточена на нелегальной иммиграции, часто ссылаясь в своих речах на преступления, совершенные мигрантами. Он утверждает, что иммигранты несут ответственность за рост преступности и наркомании в Соединенных Штатах и отбирают ресурсы у американских граждан.

